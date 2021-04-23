Куда сходить на выходных в Барнауле 24 и 25 апреля

Пока погода не предвещает открытие шашлычного сезона, поэтому будем наслаждаться событиями культурными. Понаблюдаем в телескоп за Марсом, вдохновимся цветом с полотен алтайских художников, споем хиты «Дубовой рощи». Куда сходить — в обзоре «Афиши».

Кино

Прошел всего год после премьеры мегахитовых «Джентльменов», а режиссер Гай Ричи выпускает новый фильм. На этот раз «человек и пароход» Джейсон Стэйтем будет наказывать плохих парней, которые чем-то его обидели.

Говорят, что обошлось без фирменного стиля и юмора Ричи, зато адреналина — хоть отбавляй.

В ограниченном прокате вышел фильм «Великий» с Джонни Деппом. В этот раз голливудский скандалист сыграл знаменитого фотографа Юджина Смита, который бросил вызов всему миру, опубликовав фотографии о экологической катастрофе в Японии.

Критики наперебой хвалят Деппа за сложный образ — кто знает, может, эта роль выведет актера из тени и снова даст возможность на участие в крупных проектах.

Российские киноделы порадуют комедией «Любовь и монстры». Турист Юра отправляется на курорт, чтобы залечить душевные раны, но сталкивается там с непонятными и страшными существами.

Единственное, что может их убить — это алкоголь. А его на курортах, как известно, предостаточно — так что силы изначально не равны.

Театр

Театры в один день подарят своих зрителям сразу две яркие премьеры.

В музыкальном театре покажут искрометную комедию с грузинским темпераментом «Невеста из Имеретии». Вдовец Бекина решил жениться. Его взрослые дети решают найти ему невесту сами — чтобы он не поделил их наследство с будущей женой.

Спектакль пройдет 25 апреля в 17:00, цена билета — 400−800 рублей.

Спектакль «Невеста из Имеретии». Анна Зайкова.

В театре драмы покажут «Жар и холод, или Идея господина Дома». Красавица Леона изменяет своему мужу, а потом узнает, что и он наставил ей «рога». Это событие сводит героиню с ума.

Смотрим 25 апреля в 17:30, цена билета — 150−700 рублей.

Спектакль «Жар и холод , или Идея господина Дома» Анна Зайкова

С детьми можно сходить в театр кукол «Сказка» (пока что они располагаются по прежнему адресу, в бывшем здании кинотеатра «Родина»).

25 апреля там покажут хулиганскую постановку «Не ежик». Добрый Ежик очень стесняется своих иголок перед своими лесными друзьями. Он находит волшебный Пень, и меняет колючки на хипстерскую шевелюру. Но стоит ли оно того?

Спектакль «Не ежик» Предоставлено театром кукол «Сказка»

Начало в 11:30 и 12:30, цена билета — 250 рублей. Для детей от трех лет.

Концерт

24 апреля в филармонии пройдет вечер фортепианных концертов. Московский солист Денис Чефанов исполнит музыку Моцарта и Бетховена.

Начало в 17:00, цена билета — 200−350 рублей.

Музыка. Клавиши. CC0

В субботу в баре «Карабас-Барабас» (ул. Мало-Тобольская, 20) пройдет концерт легендарной барнаульской группы «Дубовая роща».

Эксцентричные музыканты исполнят свои главные хиты: «Трусы в горошек», «Доктор Петровский», «Унитаз», «Дятел» и другие. Начало в 15:00.

«Дубовая роща». 30-летие. Altapress.ru.

Музеи

24 апреля в художественном музее пройдет лекция «Знакомство с русской иконой». Посетителям расскажут о ее символике — одной из самых сложных в мировой культуре.

«На встрече поговорим о том, какой может быть икона, как устроен иконостас в церкви, что означают жесты и облачения святых на иконах, как передается движение и место действия. В завершении занятия вы сможете попробовать самостоятельно прочитать и описать икону из коллекции музея, тем самым понять её смысл», — рассказали в музее.

Начало в 14:00, цена билета — 30−60 рублей.

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», написанная в память Казанского похода 1552 года wikipedia.org

В арт-галерее Щетининых работает выставка алтайских живописцев Андрея Арестова и Александра Шишкина «Тон. Цвет. Образ». Два друга вместе окончили Новоалтайское художественное училище, которым в этом году исполняется 65 лет.

В экспозиции представлено 45 живописных произведений, созданных в реалистических традициях с начала XIX века.

Выставка алтайских живописцев Андрея Арестова и Александра Шишкина «Тон. Цвет. Образ»

В музее «Город» представят картины, написанные художниками, прошедшими Великую Отечественную. На их полотнах запечатлено разное время — и мирное, и военное.

Основу выставки составляют картины Михаила Викулина — знаменитого алтайского художника и ветерана ВОВ. Михаил ушел на фронт в 1941 г. участвовал в обороне Москвы, в боях на Орловско-Курском направлении, имеет много военных наград.

Впервые в выставочном пространстве музея буду показаны ранее не экспонировавшиеся этюды Майи Ковешниковой, занимавшей в период войны должность военрука, а после реализовавшей себя в искусстве социального реализме.

Выставка в музее «Город» «Память о главном» vk.com/museumgorod

Планетарий

Как на счет того, чтобы отправиться в субботу в экспедицию по Солнечной системе? За этим отправляйтесь в планетарий.

Вам продемонстрируют кадры из глубин космоса, где происходят процессы рождения звезд и их планетных систем, затем расскажут краткую историю происхождения и развития Солнечной системы. Начало в 13:00.

Космос. unsplash.com

Также в этот день с 21:00 до 23:00 на астроплощадке планетария можно будет понаблюдать в телескопе Луну и Марс. Разумеется, при условии ясной погоды.

Вход — 100−150 рублей.