«Я буду петь голосами моих детей». Как в Барнауле прошел большой хоровой фестиваль

В Барнауле прошел масштабный конкурс-фестиваль «Хоровод хоров». 32 коллектива с Алтайского края, Новосибирска и Новосибирской области показали всю мощь хорового пения. Всего на конкурс собрались больше 500 участников разных возрастов.

Хоры исполнили как традиционные, народные композиции, так и современные.

«Фестиваль показал, как трепетно относятся участники к сохранению народной культуры, берегут репертуар и передают его из поколения в поколение и еще раз доказал необходимость встреч хоровых коллективов», — говорят организаторы.

После конкурсной программы участники побывали на мастер-классе руководителя ансамбля Новосибирской филармонии и главного дирижера русского хора в Аляске Павла Шаромова и заведующей отделением сольного и хорового пения Новосибирского колледжа культуры Анастасии Лысяковой.

Лауреатами фестиваля стали разновозрастные подопечные Барнаульского детского хора известного барнаульского педагога Инессы Грицай, фольклорный ансамбль «Слободка» (Карасук), детские казачьи ансамбли «Ликование» (Павловск) и «Услада» (Барнаул), молодежный хор русской песни «Сибиряночка» (Барнаул).

В Барнауле прошел фестиваль хоров Предоставлено ДК Барнаула

Звание также получили ансамбль народной музыки «Жалейка» (Барнаул), ансамбль песни «Ярославна» (Новоалтайск), мужской народный ансамбль «Русичи» (Солтонский район), народный хор ветеранов (Новоалтайск), мужской ансамбль «Сибирский кедр» (Поспелиха).