Барнаульцев зовут насладиться искусством хорового пения

17 и 18 апреля в ДК Барнаула состоится региональный фестиваль-конкурс «Хоровод хоров». Участие в нем примут 30 коллективов из Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

Организаторы отмечают, что хоровых конкурсов по всей стране проводят очень мало. Поэтому «Хоровод хоров» станет для участников хорошим шансом показать себя с лучшей стороны и создать единое культурное пространство по обмену творческим опытом.

В первый день фестиваля с 10 утра будет проходить конкурсное прослушивание коллективов. В 19:00 пройдет гала-концерт, на котором поставят своеобразный рекорд — более 100 человек вместе исполнят гимн России.

Поболеть за участников и просто насладиться хоровым пением сможет любой желающий — вход для зрителей свободный.

«В обществе сложилось мнение, что хором занимаются только люди старшего поколения, однако это не так. Есть в городе молодежные и детские коллективы, например, под руководством Инессы Грицай», — отметили в ДК Барнаула.

На второй день фестиваля участники побывают на мастер-классах. Они узнают о современных подходах в обучении народному пению и музыкальных идеях для «стильных преподавателей».

Победители конкурса смогут принять участие в знаменитом арт-проекте «Тенора XXI века».