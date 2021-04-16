Барнаульцев зовут насладиться искусством хорового пения

Организаторы отмечают, что хоровых конкурсов по всей стране проводят очень мало. Поэтому «Хоровод хоров» станет для участников хорошим шансом показать себя с лучшей стороны и создать единое культурное пространство по обмену творческим опытом.
В первый день фестиваля с 10 утра будет проходить конкурсное прослушивание коллективов. В 19:00 пройдет гала-концерт, на котором поставят своеобразный рекорд — более 100 человек вместе исполнят гимн России.
Поболеть за участников и просто насладиться хоровым пением сможет любой желающий — вход для зрителей свободный.
«В обществе сложилось мнение, что хором занимаются только люди старшего поколения, однако это не так. Есть в городе молодежные и детские коллективы, например, под руководством Инессы Грицай», — отметили в ДК Барнаула.
На второй день фестиваля участники побывают на мастер-классах. Они узнают о современных подходах в обучении народному пению и музыкальных идеях для «стильных преподавателей».
Победители конкурса смогут принять участие в знаменитом арт-проекте «Тенора XXI века».