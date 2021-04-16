Куда сходить в Барнауле на выходных 17 и 18 апреля

На этих выходных идем смотреть, что делал Козловский в Чернобыле, наслаждаемся песнями «Би-2», подпеваем «Трем мушкетерам» и узнаем, какими лекарствами лечились наши предки. Обзор культурных выходных составила «Афиша».

Кино

Главное кинособытие недели — это, конечно, фильм «Чернобыль» Данилы Козловского.

Только ленивый не сравнил его с одноименным американским киносериалом, который признан одним из самых лучших за всю историю кино. Однако критики утверждают — это действительно разные истории.

Если в западном варианте больше времени уделено самой трагедии на АЭС, то в картине Козловского — человеческим отношениям и героизму на фоне страшных событий.

Легендарный Энтони Хопкинс, которому уже 83 года, снялся в остросюжетной драме «Отец»

Его герой с угасающей памятью живет в Лондоне под присмотром дочери. Но та мечтает переехать в Париж, поэтому пытается подыскать ему сиделку.

Главная мысль картины проста — любите своих родителей. Но донесена она до зрителей невероятными приемами.

На экраны в обновленном виде вернулась еще одна легенда — трилогия «Властелина колец» Питера Джексона.

Ее самые ярые поклонники теперь смогут посмотреть ее в формате IMAX. Фильмы будут показывать в течение недели: с 15 апреля — «Братство кольца», с 22 апреля — «Две крепости», с 29 апреля — «Возвращение короля».

«Гунда» — неожиданный фильм, посвященный… свинье. Свиноматка живет на скотном дворе, «воспитывает» кучу детей, дружит с курами.

Это ошеломительно красивое наблюдение за жизнью животных на ферме — черно-белое, без слов и закадровой музыки. И оно обязательно заставит зрителей задуматься о ценности собственной жизни.

Интересно, что фильм снял российский документалист Виктор Косаковский, а исполнительным продюсером стал Хоакин Феникс («Джокер») — рьяный вегетарианец и защитник животных.

Фильм покажут в кинотеатре «Премьера» в субботу, в 13:10.

Театр

Пора-пора-порадуемся за музыкальный театр, который недавно вернулся с гастролей «Золотой маски». На этих выходных, 18 апреля, там можно посмотреть «Трех мушкетеров» и погрузиться в атмосферу плащей и шпаги под знаменитую музыку Дунаевского.

Начало в 17:00, цена билета — 400−800 рублей.

«Три мушкетера» в Музыкальном театре. Дмитрий Лямзин.

В Молодежном театре Алтая покажут «Приключения кролика Эдварда» — фарфоровой статуэтки, которая любила только саму себя.

Кролик попадал в руки разных людей — добрых и злых, благородных и коварных. Но со всеми трудностями к нему пришло понимание истинной любви. Спектакль пройдет 18 апреля в 12:00, цена билета — 150−250 рублей.

Спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Анна Зайкова.

Постановку «Замарашка» о бесконечной борьбе добра со злом 17 апреля покажут в театральном пространстве «Спичка» (ул. Ползунова, 37).

Действие разворачивается в женской тюрьме, где, как под увеличительным стеклом, в нечеловеческих условиях раскрываются человеческие потребности и желания. Начало в 18:00, цена билета — 150−350 рублей.

Открытие Крепостного театра в Барнауле. Анна Зайкова.

В «Крепостном театре» (ул. Кирова, 51а) выступит playback-театр «Анапаит». Плейбек-театр — это форма театра импровизаций, где зрители рассказывают личные истории, а актёры превращают их в художественное произведение на сцене.

Увидеть собственную жизнь в интерпретации театралов можно будет 18 апреля в 18:00, вход 300 рублей.

Концерт

17 апреля в «Титов-Арене» состоится долгожданный концерт группа «Би-2», который откладывался целый год.

На шоу прозвучат все главные хиты, которые знают наизусть миллионы поклонников и новые треки коллектива из альбома «Горизонт событий». Билеты в продаже еще есть, стоимость — 2400−3700 рублей. Начало в 19:00.

Концерт «Би-2» в Барнауле. 20 февраля 2018 года. www.instagram.com/_no_bo_dy 7

Инструментальная капелла «КамерАнс» представит слушателям краевой филармонии новую концертную программу «Свет далёких звезд», которая посвящена Дню космонавтики и юбилею первого полёта человека в космос.

Впервые в Барнауле прозвучит «Космическая сюита № 2» композитора Валерия Ермошкина. А песочная анимация Ирины Казанцевой перенесет зрителей в волшебный мир бесконечной Вселенной. Концерт пройдет 18 апреля, начало в 17:00, цена билета — 200−350 рублей.

Музеи

17 апреля «Горная аптека» (ул. Ползунова, 42) приглашает на экскурсию, где помощница провизора расскажет об аптечном деле XIX века.

Записаться на экскурсию можно по телефону 53−62−67, стоимость билетов 70−100 рублей. Начало в 12:00.

Подвалы «Горной аптеки». urbanstalker.livejournal.com

В музее «Город» работает персональная выставка новосибирской художницы Марии Лопаревой «Очень личная история. Памяти отца».

Ее работы выполнены в технике ассамбляж, что дословно переводится как «сборка». Собирая различные предметы или их фрагменты в единую композицию, автор создает трехмерное изображение, по структуре схожее с коллажем, но использующая объёмные детали или целые предметы, скомпонованные на плоскости как картина.

Вход — 20−45 рублей.

Выставка «Очень личная история» Марии Лопаревой vk.com/museumgorod

18 апреля в ГМИЛИКА расскажут об алтайской скифской культуре, как в XIX веке бабушки готовили «чипсы» и на какую лопату садилась Баба-Яга. Начало познавательных программ — в 13:00 и 15:00. Цена билета — 5−40 рублей.

На выходных в краеведческом музее пройдут авторские экскурсии. В субботу там расскажут «мутную историю о родном городе» (начало в 12:00 и 14:00), а в воскресенье — проведут гламурную экскурсию «Археология» (начало в 11:00 и 16:00). Стоимость экскурсии — 300 рублей с группы менее 5 человек.

Краеведческому музею передали на хранение археологические ценности , изъятые у черных копателей.

В павильоне современного искусства «Открытое небо» (ул. Чернышевского, 55) представлена экспозиция «Воскрешая прошлое Алтая».

Выставка представляет собой графическую реконструкцию в археологии и посвящена теме изучения военного дела древних племен Алтая.

Зоопарк

С приходом тепла барнаульский зоопарк возобновил свои познавательные экскурсии с показательным кормлением.

Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. vk.com/zoo 22

Руководители зоопарка покажут своих подопечных во всей красе в субботу и воскресенье в 12:00. Цена билетов — 100−250 рублей.

Планетарий

В субботу в планетарии раскроют тайну темной материи — от протонов, летящих через самый большой ускоритель частиц, до Большого Взрыва и зарождающегося космоса.

Здание барнаульского планетария. altapress.ru

Посетители увидят удивительную звездную хореографию в галактике Андромеды, отправятся глубоко под землю к самому чувствительному детектору темной материи на Земле и станут свидетелями зрелищного столкновения элементарных частиц.

Начало в 15:00. Вход — 100−150 рублей.