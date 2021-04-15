Барнаульский историк проведет экскурсию по местам самого знаменитого пожара 1917 года

В этот раз общественный деятель расскажет об одном из самых больших пожаров Барнаула, который произошел в мае 1917 года, когда сгорело полгорода.

«Десятки кварталов долгие годы носили название „погорелого района“. Лучшие здания Барнаула разрушились. Так считают многие горожане, но так ли было на самом деле? И верно ли, что в сгоревшей части все застраивали заново?» — пишет Дегтярев в своих соцсетях.

Всем желающим он обещает дать ответы на эти и другие исторические вопросы.

Экскурсия пройдет 18 апреля в 13:00. Продолжительность — 1,5 часа. Точка сбора — ТЦ «Пассаж», на углу пр. Ленина и ул. Мало-Тобольской.