Уникальную выставку истории пчеловодства на Алтае представят в Барнауле

В краевом госархиве откроют выставку «Алтайский край — медовый край». На ней впервые представят 130 исторических документов, рассказывающих о том, как развивалось пчеловодство на Алтае.

Выставка поделена на три раздела, сообщают в краевом Минкульте.

В первом архивные источники рассказывают о возникновении пчеловодного промысла в регионе с конца XVIII до середины XIX века.

Первых пчел тогда разводили крестьяне-переселенцы. Они создали первые пасеки в Бийском, Барнаульском, Змеиногорском, Кузнецком и Томском округах.

Второй раздел выставки посвящен организации рационального пчеловодства и совершенствованию пчеловодного дела в 1860—1920-е годы.

Мед , пасека , пчелы. CC0

Об этом свидетельствуют, например, приказ Алтайского губсельхозкома об организации медового фонда по пасекам (1922 г.), планы и протоколы учебных и образцовых пасек, инструкции по проведению медовой повинности по волостям Барнаульского уезда (1926−1927 гг.) и так далее.

Последний раздел содержит материалы о деятельности Алтайской краевой конторы пчеловодства, объединений по пчеловодству и пчелосовхозов.

Выставку откроют 28 апреля в 11:00 по адресу: ул. 5-я Западная, 85а. Работать она будет до 1 сентября.