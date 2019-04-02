«Шикардос». Вера Брежнева порадовала фанатов новыми фото

Российская певица Вера Брежнева устроила себе небольшие каникулы в Лос-Анджелесе. Об этом она рассказала поклонникам в Instagram.

Певица сообщила, что за такое короткое время ей удалось купить подарки к празднованию дня рождения дочки, встретиться с друзьями, пообедать в любимом ресторане, устроить встречу с сестрой и подругой и даже нарушить правила и быть остановленной полицией.

На этот раз артистка «приоделась» в неоновую футболку, чем сразила поклонников.

«Верочка, ты такая позитивная, солнечная, смотрю на твои фотографии и радуюсь за тебя! Будь всегда такой, всегда!», «Шикардос. Вы просто красотка», «Красавица! И футболка ваша хороша!» — отреагировали фанаты, пишет mail.ru.

Не так давно Брежнева опубликовала фото в «металлическом» боди. «Статуэтка», — стали расхваливать артистку комментаторы.