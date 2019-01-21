«Шкода»: Анжелика Варум предстала в дерзком образе подростка

Поклонники 49-летней исполнительницы оценили новый наряд Варум и признались, что не с первого раза узнали любимую певицу на фото. Некоторые подумали, что перед ними 19-летняя дочь артистки Лиза, с которой Анжелика и проводит время в США, и сравнили певицу с девочкой-подростком.

«Какая вы хрупкая. Даже костюм милитари не скроет в вас девочку», «Анжелика! Вас не узнать. Молоденькая девчушка, так держать», «Сначала не поняла, что за школьница стоит», «Я тоже не сразу поняла, что за девочка красивая в моей ленте», «Вы такая клевая и молодежная», «Как подросток шкодный, вам идет», «Круто выглядите», «Стильно», «Честно сказать, думала, что это ваша дочь!», «Анжелика, вас не узнать. Милашка, девчонка-хулиганка», «Ох, Анжелика! Пацанка (в самом позитивном смысле)», — написали они, пишет mail.ru.

Ранее Анжелика Варум восхитила поклонников костюмом «в бабочках». «У Анжелики шикарный костюм, идея с бабочками супер!», «Над Анжеликой время не властно!», «Анжелика просто волшебная! Потрясающий костюм», «Какая Анжелика восхитительная! Стрижка просто восторг!», «Бабочки просто обворожительны», — написали комментаторы Агутину, который разместил совместное фото в соцсетях.