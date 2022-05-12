Шнуров похвастался, что убил бобра и ранил медведя на Алтае

«Я только прилетел из Алтайского края <…> Подстрелил кабана, тетерева, бобра. Медведь ушел. Медведь был очень большой, но он меня перехитрил. Он был умнее в тот момент меня, но я нисколько не жалею, что он ушел. Я его два дня потом выслеживал, но он понял, что лучше не высовываться», — рассказал музыкант в YouTube-шоу «Белый шум».