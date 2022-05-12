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Шнуров похвастался, что убил бобра и ранил медведя на Алтае

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров после ухода из соцсетей полюбил охоту, о чем рассказал в интервью Татьяне Толстой. Он упомянул, что был в Алтайском крае.

Сергей Шнуров.
Сергей Шнуров.
Скриншот видео YouTube-канала "Белый шум"

«Я только прилетел из Алтайского края <…> Подстрелил кабана, тетерева, бобра. Медведь ушел. Медведь был очень большой, но он меня перехитрил. Он был умнее в тот момент меня, но я нисколько не жалею, что он ушел. Я его два дня потом выслеживал, но он понял, что лучше не высовываться», — рассказал музыкант в YouTube-шоу «Белый шум».

Со слов Шнурова, медведя он, скорее всего, ранил. Тот встал на дыбы, зарычал, все «было по-настоящему».

А ранее охотница из Москвы опубликовала фото и видео охоты на козерога в алтайских горах и вызвала ненависть жителей.

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