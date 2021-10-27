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Жизнь

На Алтае москвичка убила козерога «ради фоток в Instagram» и вызвала ненависть жителей

Охотница из Москвы опубликовала в своем Instagram фото и видео охоты на козерога в алтайских горах, сообщают «Новости Горного Алтая».

Охотница из Москвы убила козерога в Республике Алтай.
Охотница из Москвы убила козерога в Республике Алтай.
instagram.com/fillederien.

Блогер Татьяна подробно описала свою «первую горную охоту», которую устроила в Кош-Агачском районе.

«Трофейные козероги к вечеру начали потихоньку спускаться от вершины вниз нам навстречу. Мы подошли на 230 м, 30 градусов вверх — дистанция, о которой я даже не мечтала! Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача. От неожиданности сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников „Стреляй, та же дистанция“, перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок. Козероги убегают, проводник с громким матом непонимания идет вверх. Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: „Лежит!“», — написала охотница.

Также сделала небольшую фотосессию возле убитого козерога. Судя по фото, животному на месте отпилили часть черепа с рогами.

Опубликованные фотографии вызвали возмущение среди жителей Алтая.

«Сильно голодаете?», «Убили такого красавца ради фоток в инстаграм!», «Как у вас рука поднимается уничтожать такое редкое и величественное создание, я просто в шоке», «Зачем выносить фото на обозрение?»: возмущаются люди в местных пабликах.

Впрочем, Татьяна уже привыкла получать гневные комментарии — она постоянно публикует фотоотчеты со своих вылазок за различными трофеями.

Как поясняет издание, охота на козерога в Республике Алтай разрешена. К примеру, в 2021 году официально должны погибнуть 133 козерога.

«Все обладатели лицензий с удовольствием организуют трофейную охоту. Предлагается охота на козерога продолжительностью 10 дней по цене от 180 тысяч рублей», — выяснили журналисты.

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