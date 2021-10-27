На Алтае москвичка убила козерога «ради фоток в Instagram» и вызвала ненависть жителей

Блогер Татьяна подробно описала свою «первую горную охоту», которую устроила в Кош-Агачском районе.
«Трофейные козероги к вечеру начали потихоньку спускаться от вершины вниз нам навстречу. Мы подошли на 230 м, 30 градусов вверх — дистанция, о которой я даже не мечтала! Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача. От неожиданности сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников „Стреляй, та же дистанция“, перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок. Козероги убегают, проводник с громким матом непонимания идет вверх. Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: „Лежит!“», — написала охотница.
Также сделала небольшую фотосессию возле убитого козерога. Судя по фото, животному на месте отпилили часть черепа с рогами.
Опубликованные фотографии вызвали возмущение среди жителей Алтая.
«Сильно голодаете?», «Убили такого красавца ради фоток в инстаграм!», «Как у вас рука поднимается уничтожать такое редкое и величественное создание, я просто в шоке», «Зачем выносить фото на обозрение?»: возмущаются люди в местных пабликах.
Впрочем, Татьяна уже привыкла получать гневные комментарии — она постоянно публикует фотоотчеты со своих вылазок за различными трофеями.
Как поясняет издание, охота на козерога в Республике Алтай разрешена. К примеру, в 2021 году официально должны погибнуть 133 козерога.
«Все обладатели лицензий с удовольствием организуют трофейную охоту. Предлагается охота на козерога продолжительностью 10 дней по цене от 180 тысяч рублей», — выяснили журналисты.