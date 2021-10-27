На Алтае москвичка убила козерога «ради фоток в Instagram» и вызвала ненависть жителей

Блогер Татьяна подробно описала свою «первую горную охоту», которую устроила в Кош-Агачском районе.

«Трофейные козероги к вечеру начали потихоньку спускаться от вершины вниз нам навстречу. Мы подошли на 230 м, 30 градусов вверх — дистанция, о которой я даже не мечтала! Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача. От неожиданности сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников „Стреляй, та же дистанция“, перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок. Козероги убегают, проводник с громким матом непонимания идет вверх. Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: „Лежит!“», — написала охотница.