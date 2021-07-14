Суд ждет элитных браконьеров за нападение на инспектора, которого защитил Бастрыкин

О предстоящем суде изданию сообщил сам пострадавший Красиков.
«Пойманным в заказнике браконьерам предъявлено обвинение в незаконной охоте и насилии в отношении представителя власти», — отметил охотинспектор.
Напомним, инцидент с пятью элитными браконьерами произошел 4 октября 2020 года. Красиков задержал сотрудников МВД и Сбербанка, а также близких друзей депутата от «Единой России».
В машине браконьеров обнаружили оружие и мертвых косуль. Охотились на животных с помощью лучения — ослепляли ярким светом и убивали.
Охотники попытались скрыться и сбили Красикова — он получил перелом руки и сотрясение мозга. Однако инспектору отказали в возбуждении дела в связи с травмами.
При этом на самого инспектора дело завели — ему грозило до 10 лет лишения свободы за «применение насилия» в отношении высокопоставленных браконьеров.
Скандал дошел до Москвы. Дело Красикова взял на контроль полпред президента в ДФО, а после происходящим заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.