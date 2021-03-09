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Жизнь

Инспектору грозит 10 лет за задержание высокопоставленных браконьеров в заповеднике

В Бурятии на инспектора, задержавшего высокопоставленных браконьеров, завели уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщает ТАСС.

Изъятый у браконьера карабин.
Изъятый у браконьера карабин.
Игорь Иваницкий

Уголовное дело возбудили в отношении инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, который не только задержал с поличным пятерых браконьеров, но и сам пострадал — охотники сбили его на своей машине.

После этого события начали развиваться странным образом. Следственный комитет обвинил инспектора в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения — до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в октябре 2020 года в Алтачейском заказнике, который входит в состав Байкальского заповедника.

Пятерых мужчин поймали во время незаконной охоты с помощью лучения — животное ослепляют ярким светом и убивают. В машине нашли оружие и двух мертвых косуль.

«Задержанные браконьеры — это не крестьяне, которые добывали себе пропитание. Предположительно, за этими браконьерами из Улан-Удэ стоят богатые покровители», — отметил директор Байкальского заповедника Василий Сутула.

Раненая косуля.
Раненая косуля.
vk.com/mchs22

Сутула также рассказал, что задержанные браконьеры уже три раза меняли свои показания. Однако следствие это не беспокоит.

«Якобы в них стреляли, и прикладом по голове били. Это якобы сделал один инспектор с пятью здоровыми, пьяными и агрессивными мужиками», — подчеркнул директор заповедника.

При этом автомобиль браконьеров сбил Красикова — он получил перелом руки и сотрясение мозга. Однако инспектору отказали в возбуждении уголовного дела в связи с полученными травмами.

Как уточняет «МК в Бурятии», информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды РФ обратился в Генпрокуратуру и СКР, пытаясь привлечь внимание к происходящему.

«Все, что от нас зависело, мы сделали. Но все начинает переворачиваться с ног на голову», — сообщили изданию в руководстве Байкальского заповедника.

Ранее на даче брата начальника сибирского Рыбнадзора нашли туши незаконно убитых животных.

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