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Жизнь

Бастрыкин взял на контроль дело инспектора, обвиненного в задержании элитных браконьеров. И сразу все пошло нормально

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства разобраться в обстоятельствах происшествия в Алтачейском заказнике в Бурятии.

Александр Бастрыкин.
Александр Бастрыкин.
kremlin.ru

Напомним, в Бурятии местный СК возбудил уголовное дело в отношении инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, который задержал с поличным пятерых высокопоставленных браконьеров.

Мужчину обвинили в «превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения» — до 10 лет лишения свободы.

Примечательно, что браконьеры сбили инспектора на своей машине — он получил перелом руки и сотрясение мозга. Однако ему отказали в возбуждении дела в связи с травмами.

Директор Байкальского заповедника Василий Сутула отметил, что охотники несколько раз меняли свои показания, но это не беспокоило следствие, поставившее все «с ног на голову».

В итоге скандал дошел до Москвы. Дело инспектора взял на контроль полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а после происходящим заинтересовался и сам Бастрыкин.

В ведомстве подчеркнули, что председатель СКР «обратил внимание на расследование следственным управлением по Республике Бурятия уголовного дела, связанного с инцидентом в Алтачейском заказнике».

Действия лиц, которые охотились в заповеднике, уже квалифицированы по соответствующей статье УК (ч. 2 ст. 258 УК РФ), предусматривающей ответственность за незаконную охоту. Возбуждено и расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ)", — рассказали в СК России.

Также в ведомстве отметили, что «имеются основания полагать», что показания, данные браконьерами в отношении инспектора, являются предвзятыми.

«Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего, допросить свидетелей, назначить дополнительные экспертизы и дать полную правовую оценку действиям лиц, которые вели незаконную охоту», — подчеркнули в СК необходимость объективного расследования.

Инцидент произошел 4 октября 2020 года. В машине браконьеров обнаружили оружие, а также тела двух косуль. Охотились на животных в заповеднике с помощью лучения — ослепляют ярким светом и убивают.

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