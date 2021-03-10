Дело в отношении инспектора, задержавшего «охотэлиту», взял на контроль полпред Путина

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил взять на контроль дело инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, который задержал с поличным пять браконьеров, но стал подозреваемым в превышении полномочий.

Задержавший пятерых браконьеров с поличным и пострадавший от наезда их автомобиля мужчина внезапно сам стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.

«Совершенно недопустимо варварское отношение к природе, нахождение неустановленных лиц на территории заповедника с оружием — уже правонарушение. Во всей этой ситуации необходимо тщательнейшим образом и в кратчайшие сроки разобраться», — отметил Трутнев.

Директор заповедника Василий Сутула заметил, что за браконьерами могут стоять богатые покровители, пишет Тайга.инфо.

«Задержанные браконьеры — это не крестьяне, которые добывали себе пропитание. Предположительно, за этими браконьерами из Улан-Удэ стоят богатые покровители. Настораживает, что они уже три раза поменяли показания, чтобы накрутить обвинения: что якобы в них стреляли и прикладом по голове били. Это якобы сделал один инспектор с пятью здоровыми, пьяными и агрессивными мужиками», — приводит слова Сутулы сайт заповедника.

Трутнев поручил Минприроды Р Ф и властям Бурятии разобраться в деле инспектора, которому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Госинспектор Сергей Красиков. baikalzapovednik.ru

Что произошло

Инцидент произошел в октябре 2020 года в Алтачейском заказнике, который входит в состав Байкальского заповедника.

Пятерых мужчин поймали во время незаконной охоты с помощью лучения — животное ослепляют ярким светом и убивают. В машине нашли оружие и двух мертвых косуль.

При этом автомобиль браконьеров сбил Красикова — он получил перелом руки и сотрясение мозга. Однако инспектору отказали в возбуждении уголовного дела в связи с полученными травмами.

Ранее информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды РФ обратился в Генпрокуратуру и СКР, пытаясь привлечь внимание к происходящему, уточняет «МК в Бурятии».