На даче брата начальника сибирского Рыбнадзора нашли туши незаконно убитых животных

Трупы животных и рыб ценной породы изъяли у брата начальника Назаровского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов.

Сотрудники полиции нашли на даче мужчины части лосей, медведей, бобров, осетра и не только.

«На месте происшествия следственно-оперативная бригада изъяла мясо и части различных диких животных. Мясо животных направлено на экспертизу», — рассказали изданию в полиции.

По признакам «незаконной охоты» возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливают лиц, причастных к браконьерству.



Местные жители отмечают, что «рыб-начальник» практически каждые выходные отдыхал на даче своего брата и не мог не знать о промысле родственника.

Один из рыбаков поведал в соцсети, что однажды встретился с чиновником. При этом, добавил мужчина, сам он ничего не нарушал, однако разговор состоялся как с преступником.

«Подъехал ко мне УАЗ „Патриот“, минут 5−7 постоял позади моей машины с включенными фарами, после подошел ко мне человек, представился рыбинспектором, показал корочки. Он предупредил меня, что, мол, вы находитесь в водоохранной зоне, убирайте машину и лодку, либо составлю протокол», — написал рыбак.

По словам мужчины, чиновник заявил о проведении рейда, а также просил предъявить документы на лодку. Кроме того, обвинил в употреблении спиртного и незаконной ловле сетями, и угрожал судом и штрафами.



Рыбак отметил, что «весь этот спектакль был нужен для того, чтобы выгнать с берега». Однако он подсмотрел, что надзорщик «без лишних глаз загрузил лодку».

«Камуфлированная лодка с мотором „Ямаха“ 40 л.с. 4 такта без регистрационных знаков. И я эту лодку накануне видел с крестом со (сплавной сетью) с этими же людьми не так далеко от устья р. Кемчуг. Сразу вспомнились слова Евгения Леонова из видеожурнала „Фитиль“: „Что охраняю, то и имею“», — рассказал местный житель.

На данный момент, пишет издание, оба брата оказались под пристальным вниманием.

Ранее в Алтайском крае браконьер поймал в реке крокодила, который в состоянии анабиоза плавал в холодной воде.