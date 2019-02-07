Шпагат Волочковой завершил мраморную лестницу в особняке

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова поделилась фото в белом купальнике на фоне новогодней елки, которая все еще стоит у нее дома. Балерина поинтересовалась у поклонников, кто еще не разобрал новогоднее дерево.

«Мои дорогие, с китайским Новым годом! Отгадайте длину моего шпагата с вытянутыми носочками… Но „Шпагат Волочковой“ точно подходит и вписывается в завершение мраморной лестницы моего особняка. Это одна из причин, по которой я его приобрела! „Шпагат Волочковой“ — это очень изысканное мерило», — подписала снимок артистка.

И отметила, что не желает видеть «комментарии злопыхателей», соответственно, отключила эту функцию, пишет metronews.ru.

«Комменты теперь проходят мимо меня! А шпагат грациозный остается, как и мои творческие проекты. Растягивайте и вы. Связки, мышцы и удовольствие! Как это делаю я», — завершила пост балерина.

7 февраля артистка рассказала. как она вместе с Никитой Джигурдой потеряли контракт с Францией на 18 млн рублей. Судя по посту, эпатажная пара решила «отсудить у мошенника, ранее осужденного» неполученные деньги.

Ранее Волочкова обвинила в домогательствах сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного 30 января во время заседания Совфеда. По ее словам, чиновник делал ей «непристойные предложения» и «пытался затащить в номер отеля». И приглашал в банный комплекс.