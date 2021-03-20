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Шварценеггер готов стать лидером сопротивления при инопланетном вторжении

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер возглавил список знаменитостей, которым телезрители бы доверили руководство в случае вторжения инопланетян на Землю. Рейтинг составил британский телеканал Blaze, пишет РИА Новости.

Арнольд Шварцнеггер.
Арнольд Шварцнеггер.
asemen0v.blogspot.ru

Участие в исследовании приняли 2 тысячи совершеннолетних британцев.

Согласно исследованию, Шварцнеггер пользуется наибольшим доверием среди жителей Великобритании. На втором месте значится актер Уилл Смит.

В пятерку знаменитостей, которым доверили бы борьбу с пришельцами, также вошли Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.

В списке засветился и экс-президент США Дональд Трамп. Он попал на восьмую строчку и обошел действующего главу государства Джо Байдена, замыкающего двадцатку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался на 12-й позиции. Также в рейтинг попали Харрисон Форд, Сигурни Уивер и Джиллиан Андерсон.

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