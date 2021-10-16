Сибиряк с пробитой головой рассказал о закулисье «Давай поженимся!»

Житель Омска Александр поучаствовал в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Мужчине разбили голову бутылкой из сахара и обзывали алкоголиком, рассказал он порталу Ngs55.ru .

Во время шоу одна из участниц, тоже омичка Элизабет ударила главного героя бутылкой по голове. Александру вызвали доктора и остаток передачи он провел с повязкой на голове.

Он рассказал, что бутылка была бутафорская — из сахара, но девушка попала по старому шраму, отчего и хлынула кровь.

«Залило там все. Пришлось съемку остановить на полчаса, там медика не было рядом. Ждали, пока врача приведут, перемотали мне голову, ну и продолжили дальше снимать», — сказал жених.

В целом он оценил обстановку не очень положительно. По его словам, ведущая Лариса Гузеева называла его алкоголиком даже за кадром, а он оскорбил ее в ответ. На это ведущая грозилась вызвать охрану.

Более того, со слов омича, его обманули с гонораром — обещали заплатить за этот выпуск 200 тыс. рублей, а по факту оказалось только 30 тыс.

«Это все постановка. Все, кто там были, — это актеры. Из реальных людей только я, мой друг и Элизабет из Омска. Все идет по заранее написанному сценарию», — заключил герой.

Он добавил, что получил приглашение на программы «Мужское/Женское» и на «На самом деле», но пока не ездил.

Ранее шоумен из Алтайского края пытался покорить даму с восьмым размером на «Давай поженимся!».