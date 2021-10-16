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Сибиряк с пробитой головой рассказал о закулисье «Давай поженимся!»

Житель Омска Александр поучаствовал в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Мужчине разбили голову бутылкой из сахара и обзывали алкоголиком, рассказал он порталу Ngs55.ru.

Герой программы "Давай поженимся!" из Омска.
Герой программы "Давай поженимся!" из Омска.
Скриншот видео

Во время шоу одна из участниц, тоже омичка Элизабет ударила главного героя бутылкой по голове. Александру вызвали доктора и остаток передачи он провел с повязкой на голове.

Он рассказал, что бутылка была бутафорская — из сахара, но девушка попала по старому шраму, отчего и хлынула кровь.

«Залило там все. Пришлось съемку остановить на полчаса, там медика не было рядом. Ждали, пока врача приведут, перемотали мне голову, ну и продолжили дальше снимать», — сказал жених.

В целом он оценил обстановку не очень положительно. По его словам, ведущая Лариса Гузеева называла его алкоголиком даже за кадром, а он оскорбил ее в ответ. На это ведущая грозилась вызвать охрану.

Более того, со слов омича, его обманули с гонораром — обещали заплатить за этот выпуск 200 тыс. рублей, а по факту оказалось только 30 тыс.

«Это все постановка. Все, кто там были, — это актеры. Из реальных людей только я, мой друг и Элизабет из Омска. Все идет по заранее написанному сценарию», — заключил герой.

Он добавил, что получил приглашение на программы «Мужское/Женское» и на «На самом деле», но пока не ездил.

Ранее шоумен из Алтайского края пытался покорить даму с восьмым размером на «Давай поженимся!».

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