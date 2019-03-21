Сын Дмитрия Нагиева опубликовал в сети откровенное фото

На нем он позирует с обнаженным торсом, демонстрируя накачанное тело и многочисленные татуировки.

«У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение разочаровывает предыдущее», — загадочно написал Дмитрий под снимком, пишет mail.ru.

«Лохматый красавец», «Семья, в которой есть традиции, — правильная семья», «Харизма в папку», «Брутал», — не оставили без внимания снимок подписчики 29-летнего актера.

Год назад отец молодого человека снял штаны, чтобы эпатировать поклонников фото в трусах. Правда, эти фото продержались в соцсети недолго, спустя сутки артист удалил кадры. Тогда сын Нагиева Кирилл прокомментировал это фото: «У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает. Как мне быть?»