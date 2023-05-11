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Скандальный шоумен рассказал, что Пугачева остановилась у него дома и притаилась в комнате с коробками

Скандальный российский шоумен Стас Барецкий отверг обвинения во лжи о покупке замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь и рассказал, что Примадонна сейчас находится у него дома, пишет prokazan.ru.

Шоумен Стас Барецкий.
Шоумен Стас Барецкий.
commons.wikimedia.org

По его словам, Народная артистка СССР сидит в полупустой комнате на коробках в купленном им замке.

Он не мог отказать в приюте бывшей владелице особняка, но надеется, что Примадонна скоро уедет, пишет "ЭГ". Между тем согласно официальным источникам, Максим Галкин* все еще числится владельцем усадьбы.

Пугачева ненадолго вернулась из Израиля в Россию — похоронить кутюрье Валентина Юдашкина. Из аэропорта Примадонна напрямик отправилась в замок. Там ее уже ждали работники, присматривающие за особняком.

Максим Галкин* Минюстом признан иноагентом в России.

Что произошло

Ранее появились сообщения, что Алла Пугачева наконец продала свой роскошный замок на холме в деревне Грязь.

Причем сумма сделки сначала указывалась в один миллиард рублей. Однако вскоре актер и шоумен Стас Барецкий заявил, что замок приобрел он и сотоварищи совсем за другую сумму - в два с половиной раза меньше.

И что он с компаньонами собирается там открыть элитный морг, крематорий, музей похоронного дела.

Эти заявления шоумена всколыхнули общественность. Плюс ко всему на новость об "элитном морге" сразу же отреагировал продюсер Сергей Дворцов. Он заявил, что заявления юмориста - чистейшая ложь. И назвал неадекватными заявления Барецкого.

Еще в октябре прошлого года сообщалось, что звездная пара оставила знаменитый замок в деревне Грязь на водителя и охранников.

Водитель работает у Пугачевой более 30 лет. Мужчина взял на воспитание внука покойного брата певицы. Также он проводил Примадонну в аэропорту, когда артистка покидала страну вместе с детьми. За замком также будут следить два охранника.

Ограбление

В декабре 2022 года шоумена Стаса Барецкого госпитализировали в Санкт-Петербурге после ограбления у бара «Руки Вверх». Шоумена госпитализировали у бара на Московском проспекте, 111 утром 11 декабря. По его словам, примерно в 06:00 он поспорил с двумя мужчинами. Злоумышленники отобрали у него смартфон и 120 тыс. рублей.

Проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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