12 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Звездная пара оставила знаменитый замок в деревне Грязь на водителя и охранников

Уехавшие из России в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин* оставили замок в деревне Грязь на своего водителя, сообщает «Комсомольская правда».

Максим Галкин
Максим Галкин
Кадр видео

Водитель работает у Пугачевой более 30 лет.

Мужчина взял на воспитание внука покойного брата певицы. Также он проводил Примадонну в аэропорту, когда артистка покидала страну вместе с детьми, пишет Lenta.ru. Без обратных билетов.

За замком также будут следить два охранника.

Ранее сообщалось, что замок Пугачевой и Галкина* резко подешевел. По мнению эксперта по недвижимости Арины Лац, сейчас мало кто пожелает приобрести эту недвижимость за 1 млрд рублей. Эксперт даже не смогла назвать кандидата.

Максим Галкин* решил продать свой замок в деревне Грязь. Супруги уже занимаются переоформлением своей российской недвижимости. Звездная пара намерена приобрести дом в Калифорнии.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость