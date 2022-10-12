Звездная пара оставила знаменитый замок в деревне Грязь на водителя и охранников

Уехавшие из России в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин* оставили замок в деревне Грязь на своего водителя, сообщает « Комсомольская правда ».

Водитель работает у Пугачевой более 30 лет.

Мужчина взял на воспитание внука покойного брата певицы. Также он проводил Примадонну в аэропорту, когда артистка покидала страну вместе с детьми, пишет Lenta.ru. Без обратных билетов.

За замком также будут следить два охранника.

Ранее сообщалось, что замок Пугачевой и Галкина* резко подешевел. По мнению эксперта по недвижимости Арины Лац, сейчас мало кто пожелает приобрести эту недвижимость за 1 млрд рублей. Эксперт даже не смогла назвать кандидата.

Максим Галкин* решил продать свой замок в деревне Грязь. Супруги уже занимаются переоформлением своей российской недвижимости. Звездная пара намерена приобрести дом в Калифорнии.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов