Замок Пугачевой и Галкина резко подешевел

По мнению эксперта по недвижимости Арины Лац, сейчас мало кто пожелает приобрести эту недвижимость за 1 млрд рублей. Эксперт даже не смогла назвать кандидата.

Максимум этот замок стоит сегодня 600 млн рублей, пишет News.ru. Но, по мнению эксперта, даже если кто и захочет купить «домик в деревне» — слишком много неудобств. Начиная с того, что рядом с особняком — обычная российская деревня, а не элитные дома. А зажиточные люди привыкли, чтобы рядом с ними было все роскошно.

Да и вычурный стиль дома наверняка по душе немногим.

«Представить себя в этом замке, даже если бы мне заплатили… Я в лучшем случае выдержал бы сутки в этом доме», — ранее говорил телеведущий Андрей Малахов.

Напомним, Максим Галкин решил продать свой замок в деревне Грязь. Супруги уже занимаются переоформлением своей российской недвижимости. Звездная пара намерена приобрести дом в Калифорнии.