23 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

Скандальный шоумен заявил, что сделал предложение Алле Пугачевой

Российский шоумен на полном серьезе заявил, что сделал певице Алле Пугачевой предложение руки и сердца, пишет Prozvezd.info.

Шоумен Стас Барецкий.
Шоумен Стас Барецкий.
commons.wikimedia.org

По его словам, сначала Примадонна смеялась, а потом приняла предложение.

Шоумен до сих пор утверждает, что Алла Пугачева жила в роскошном замке в деревне Грязь, когда прилетела в Россию из Израиля на похороны кутюрье. Хотя уже известно, что народная артистка СССР все эти дни жила в доме Юдашкиных.

Хотя ранее "будущий супруг" утверждал, что Пугачева затаилась в своем бывшем замке в комнате среди коробок.

По словам шоумена, проживающая в Израиле вместе с детьми Алла Пугачева начала готовиться к бракоразводному процессу со своим мужем-иноагентом.

Морг или "Русовидение"

Судя по всему, Барецкий начал "путаться в показаниях" - сначала он заявлял, что купил вместе с сотоварищами замок в деревне Грязь, чтобы соорудить там элитный морг. Сейчас шоумен утверждает, что в особняке намерен провести "Русовидение".

Хотя уже давно продюсер Сергей Дворцов опроверг все информации, которые сливал шоумен в сеть. Так, на новость об "элитном морге" он сразу же отреагировал и заявил, что заявления юмориста - чистейшая ложь. И назвал неадекватными заявления Барецкого.

Ограбление

В декабре 2022 года шоумена Стаса Барецкого госпитализировали в Санкт-Петербурге после ограбления у бара «Руки Вверх». Шоумена госпитализировали у бара на Московском проспекте, 111 утром 11 декабря. По его словам, примерно в 06:00 он поспорил с двумя мужчинами.

Злоумышленники отобрали у него смартфон и 120 тыс. рублей. Проводилась проверка. Но на тот момент шоумен был не таким словоохотливым. Что послужило бурей в стакане воды - пока неизвестно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость