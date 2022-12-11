Шоумена Стаса Барецкого госпитализировали после ограбления у бара

Шоумена Стаса Барецкого госпитализировали в Санкт-Петербурге после ограбления у бара «Руки Вверх».Об этом пишет «Фонтанка.Ру».

Как сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция узнала о нападении на Барецкого 11 декабря из телефонограммы больницы.

Шоумена госпитализировали у бара на Московском проспекте, 111 утром 11 декабря.

По его словам, примерно в 06:00 он поспорил с двумя мужчинами. Злоумышленники силами отобрали у него смартфон и 120 тыс. рублей.

Проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что певцу Григорию Лепсу грозит до двух лет тюрьмы за драку в Санкт-Петербурге.