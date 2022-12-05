5 декабря
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Происшествия

Лепсу грозит до двух лет тюрьмы за драку в Санкт-Петербурге

Уголовное дело возбудили в отношении Григория Лепса после недавнего инцидента с дракой в Санкт-Петербурге. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката потерпевшего Евгения Хейфеца.

Григорий Лепс.
Григорий Лепс.
Скриншот выпуска YouTube-шоу "Что было дальше", канал LABELCOM

Дело заведено по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Потерпевший в драке с российской звездой ранее заявил изданию, что намерен добиться возбуждения уголовного дела.

Адвокат потерпевшего мужчины рассказал, что в ночь на 5 декабря Григорий Лепс устроил драку в одном из баров в Санкт-Петербурге после своего концерта. Звезда захотел сыграть в нарды с пострадавшим на 10 тыс. долларов.

Однако мужчина отказался, так как у него не было таких средств, и предложил сыграть в обычные нарды. На что Лепс начал вести себя агрессивно. По словам адвоката, он ударил мужчину в лицо и сломал ему нос.

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