Лепсу грозит до двух лет тюрьмы за драку в Санкт-Петербурге

Уголовное дело возбудили в отношении Григория Лепса после недавнего инцидента с дракой в Санкт-Петербурге. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката потерпевшего Евгения Хейфеца.

Дело заведено по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Потерпевший в драке с российской звездой ранее заявил изданию, что намерен добиться возбуждения уголовного дела.

Адвокат потерпевшего мужчины рассказал, что в ночь на 5 декабря Григорий Лепс устроил драку в одном из баров в Санкт-Петербурге после своего концерта. Звезда захотел сыграть в нарды с пострадавшим на 10 тыс. долларов.

Однако мужчина отказался, так как у него не было таких средств, и предложил сыграть в обычные нарды. На что Лепс начал вести себя агрессивно. По словам адвоката, он ударил мужчину в лицо и сломал ему нос.