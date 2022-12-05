5 декабря
﻿
Происшествия

Брошенный микрофон и драка после бара. Григорий Лепс с размахом выступил в культурной столице

В Санкт-Петербурге в Ледовом дворце прошел большой концерт Григория Лепса. По словам очевидцев, он закончился далеко не благополучно, сообщает «Фонтанка.Ру».

Григорий Лепс
Григорий Лепс
www.grigoryleps.ru

Зрители из первого ряда рассказали, что фанатка подошла к сцене с цветами и решила сделать селфи со звездой.

Лепс в этот момент сказал примерно следующее: «Зачем вы фотографируетесь, все равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите, в туалете?»

Такой ответ у многих присутствовавших вызвал бурную реакцию. Но нашлись и те, кто воспринял это в шутку.

На кадрах видно, что замечание получила и другая зрительница. Она хотела подойти к сцене во время исполнения песни.

Людей возмутило, что перед исполнением композиции «Я уеду жить в Лондон» Лепс высказался бранью.

«Песня про город, в который нас уже (не) пустят. Если только мы его не завоюем», — сказал он.

Конец выступления тоже «впечатлил» зрителей. Артист в середине песни на бис прервал выступление и замотал головой. Фанатам он показал большой палец в знак одобрения и кинул микрофон на пол с большой силой.

После произошедшего он покинул сцену. Свое поведение Лепс позже объяснил в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел», — объяснил он.

Фанаты отмечают, что за концерт и невероятную атмосферу своему кумиру они благодарны. Некоторые отнеслись с пониманием насчет его здоровья.

После концерта Лепс посетил бар, там у него возник конфликт с одним из посетителей. Об этом пишет 78.ru.

По версии пострадавшего, после распития алкоголя артист начал приставать к нему сам. Посетитель получил оскорбления в свой адрес и подзатыльник.

После чего его отвели на улицу охранники. Он утверждает, что его избили. Но администрация заведения уверяет в обратном.

Есть еще одна версия инцидента. Артист якобы обратился с предложением к посетителю сыграть в бильярд на 10 тыс. долларов, но тот отказался. После чего певец якобы стал вести себя агрессивно, сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Потерпевший написал заявление в полицию. По его словам, он получил травмы средней тяжести в виде сломанного носа со смещением.

Ранее известные народные артисты сцепились в рукопашной схватке на борту самолета.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость