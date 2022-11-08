8 ноября
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Жизнь

Садальский: известные народные артисты сцепились в рукопашной схватке на борту самолета

На рейсе Москва-Новосибирск подрались 64-летний актер Сергей Маковецкий и 82-летняя актриса Людмила Максакова.

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

Знаменитости летели вместе на гастроли, рассказал в своем Telegram-канале актер Станислав Садальский.

«Ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым. Максакова пыталась его успокоить, но тщетно», — утверждает он.

По словам Садальского, готовится приказ об увольнении Маковецкого. Он, в свою очередь, заявил, что извиняться ему не за что. Сказал, что конфликт не более чем сплетня.

В транспортной прокуратуре отмечают, что никаких заявлений от авиакомпании и самой Максаковой не поступало.

В новосибирском театре «Глобус» Максакова и Маковецкий играли в спектакле «Война и мир» 3−6 ноября.

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