7 декабря
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Происшествия

До пяти лет лишения свободы грозит барнаульцу, избившему инвалида у ТЦ «Первомайский»

Алтайский следком завершил расследование громкого инцидента, когда мужчина избил 50-летнего прохожего у ТЦ «Первомайский», оказавшегося инвалидом.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Уголовное дело передано в суд, напавшему мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает «Вести Алтай».

Следователи квалифицировали действия мужчины как угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 12 ноября. Подозреваемый жестоко обращался с 5-летним сыном, и это заметил 50-летний прохожий.

Он попытался защитить мальчика, но обвиняемый начал избивать его. Позже выяснилось, что потерпевший — инвалид.

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