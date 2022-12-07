До пяти лет лишения свободы грозит барнаульцу, избившему инвалида у ТЦ «Первомайский»

Уголовное дело передано в суд, напавшему мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает «Вести Алтай».
Следователи квалифицировали действия мужчины как угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.
Инцидент произошел 12 ноября. Подозреваемый жестоко обращался с 5-летним сыном, и это заметил 50-летний прохожий.
Он попытался защитить мальчика, но обвиняемый начал избивать его. Позже выяснилось, что потерпевший — инвалид.
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