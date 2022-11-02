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Происшествия

Школьники избили подростка молотками в сибирском регионе

В Новосибирске 6 октября на площади Маркса двое школьников напали на 16-летнего подростка с молотками. Они объявлены полицией в розыск, сообщает «ЧП Новосибирск».

Ребенок, страх, избиение
Ребенок, страх, избиение
СС0

«Двое подростков, предположительно 13−14 лет на остановке курили сигареты и бросили окурки в открытые двери автобуса прямо в толпу людей», — рассказывает подписчица паблика ВКонтакте «ЧП Новосибирск».

По словам женщины, ее сын сделал замечание школьникам и те на него набросились с красными молотками, которые обычно используются для разбития стекла в общественном транспорте.

Двое били пострадавшего молотками по голове и выхватили рюкзак. Вскоре люди начали оказывать помощь и вызвали скорую.

У мальчика сотрясение мозга и рваные раны мягких тканей головы. Он лежал в больнице.

Прохожие пытались поймать школьников. Натянув балаклавы, они убежали и скрылись через парковку.

Ранее нападение на школу готовил российский школьник.

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