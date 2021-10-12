В каждую школу Барнаула отправили вооруженного полицейского из-за сообщений в соцсетях

В школах Барнаула во вторник утром, 12 октября, появились вооруженные полицейские в полном обмундировании, сообщает приближенный к правоохранителям Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul .

В паблике пояснили, что ранее в соцсетях появились сообщения о подготовке нападений на школы в Барнауле.

«Некие неизвестные якобы готовятся совершить страшные дела. Даже на такие шутки от мамкиных бунтарей в полиции обязаны отреагировать, особенно учитывая недавние события. Вот поэтому и наблюдаете сотрудников у себя в учебных заведениях», — говорится в сообщении.

Родителей учеников попросили не паниковать и не мешать полицейским выполнять приказ начальства охранять школы.

Как уточняет «Банкфакс», 12 октября с 8:00 в школы, колледжи, средние и высшие учебные заведения Барнаула направили правоохранителей для предотвращения возможных внештатных ситуаций.

«Завуч одной из школ рассказала, что с утра у дверей учреждения действительно появился полицейский из Индустриального РОВД. Он переговорил с охранником и остался с ним дежурить внизу. Сами педагоги панику сеять не стали», — отмечает издание.

Ранее в Барнауле студент написал про взрыв школы, заявив «и что вы мне сделаете?», а после задержания забеспокоился и сослался на шутку.