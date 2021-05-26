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Жизнь

В Барнауле студент написал про взрыв школы, заявив «и что вы мне сделаете?» И сделали! Задержали

В Барнауле задержали молодого человека, который написал в соцсетях сообщение с угрозой устроить взрыв в школе, сообщает ИА «Банкфакс».

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Задержали студента Алтайского транспортного техникума. 21 мая он разместил на своей странице сообщение: «Я завтра взорву школу, и что вы мне сделаете?»

Несовершеннолетнего парня нашли быстро. При встрече с силовиками он пояснил, что ему просто захотелось пошутить.

Как отмечает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, на сообщение студента полицейские наткнулись, когда мониторили соцсети после трагедии в Казани 11 мая.

«В процессе разбирательства стражи порядка обнаружили в социальных сетях юноши сообщения, в которых он потешается над недавней трагедией с расстрелом детей в Казани и пересылает изображения с запрещенной символикой», — сообщил канал, что, судя по обилию странных сообщений, парень очень любил «пошутить».

Барнаульские школьники на &quot;Уроке Победы&quot;.
Барнаульские школьники на «Уроке Победы».
altapress.ru

Как уточняет «Банкфакс», оперативная группа наведалась домой к студенту, где его задержали. Изъяли смартфон и компьютер.

«Кроме того, полиция обследовала барнаульскую СОШ № 114, где парень учился до 10 класса. Никаких посторонних предметов там обнаружено не было», — отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Парень воспитывается в благополучной семье. В техникуме его охарактеризовали удовлетворительно, на учете у психиатра не состоит, зарекомендовал себя как общительный, позитивный и открытый.

Однако в соцсетях у студента оказалось несколько фейковых аккаунтов, в том числе один женский.

Несовершеннолетнего поставили на учет в органах ПДН. Его матери рекомендовали посетить психолога в Кризисном центре для мужчин, чтобы скорректировать поведение сына.

Ранее сообщали, что после трагедии в Казани Алтайский край сделает акцент на работе школьных психологов.

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