В Барнауле студент написал про взрыв школы, заявив «и что вы мне сделаете?» И сделали! Задержали

В Барнауле задержали молодого человека, который написал в соцсетях сообщение с угрозой устроить взрыв в школе, сообщает ИА «Банкфакс» .

Задержали студента Алтайского транспортного техникума. 21 мая он разместил на своей странице сообщение: «Я завтра взорву школу, и что вы мне сделаете?»

Несовершеннолетнего парня нашли быстро. При встрече с силовиками он пояснил, что ему просто захотелось пошутить.

Как отмечает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, на сообщение студента полицейские наткнулись, когда мониторили соцсети после трагедии в Казани 11 мая.

«В процессе разбирательства стражи порядка обнаружили в социальных сетях юноши сообщения, в которых он потешается над недавней трагедией с расстрелом детей в Казани и пересылает изображения с запрещенной символикой», — сообщил канал, что, судя по обилию странных сообщений, парень очень любил «пошутить».

Барнаульские школьники на «Уроке Победы». altapress.ru

Как уточняет «Банкфакс», оперативная группа наведалась домой к студенту, где его задержали. Изъяли смартфон и компьютер.

«Кроме того, полиция обследовала барнаульскую СОШ № 114, где парень учился до 10 класса. Никаких посторонних предметов там обнаружено не было», — отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Парень воспитывается в благополучной семье. В техникуме его охарактеризовали удовлетворительно, на учете у психиатра не состоит, зарекомендовал себя как общительный, позитивный и открытый.

Однако в соцсетях у студента оказалось несколько фейковых аккаунтов, в том числе один женский.

Несовершеннолетнего поставили на учет в органах ПДН. Его матери рекомендовали посетить психолога в Кризисном центре для мужчин, чтобы скорректировать поведение сына.

Ранее сообщали, что после трагедии в Казани Алтайский край сделает акцент на работе школьных психологов.