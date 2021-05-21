После трагедии в Казани Алтайский край сделает акцент на работе школьных психологов

Власти решили принять дополнительные меры по организации пропускного режима, а также по усилению инженерно-технической оснащенности объектов образования, но «с учетом существующих возможностей финансирования», передает пресс-служба правительства края.
По словам детского омбудсмена края Ольги Казанцевой, для профилактики агрессивного поведения школьников важно обеспечить психологическое благополучие всех детей и усилить работу детской психиатрической службы. В Алтайском медуниверситете впервые состоится выпуск специалистов соответствующего профиля.
Кроме этого, назрела необходимость более широкого использования в школах методик разрешения детских конфликтов, технологий антибуллинга, чтобы избегать появления «отверженных» детей, и усилить работу по поддержанию психологического комфорта в семьях с привлечением учреждений минсоцзащиты.
Трагедия в Казани
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.