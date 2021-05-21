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Образование

После трагедии в Казани Алтайский край сделает акцент на работе школьных психологов

В Алтайском крае проведут ревизию состояния защищенности образовательных учреждений, причем один из основных акцентов будет сделан на работе психологической службы. Это решили на заседании краевой антитеррористической комиссии.

Психология.
Психология.

Власти решили принять дополнительные меры по организации пропускного режима, а также по усилению инженерно-технической оснащенности объектов образования, но «с учетом существующих возможностей финансирования», передает пресс-служба правительства края.

По словам детского омбудсмена края Ольги Казанцевой, для профилактики агрессивного поведения школьников важно обеспечить психологическое благополучие всех детей и усилить работу детской психиатрической службы. В Алтайском медуниверситете впервые состоится выпуск специалистов соответствующего профиля.

Кроме этого, назрела необходимость более широкого использования в школах методик разрешения детских конфликтов, технологий антибуллинга, чтобы избегать появления «отверженных» детей, и усилить работу по поддержанию психологического комфорта в семьях с привлечением учреждений минсоцзащиты.

Трагедия в Казани

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

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