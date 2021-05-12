В сети появилось видео допроса казанского стрелка

Четыре года назад Галявиев окончил это учебное заведение. Его жертвами 11 мая стали восемь человек, более 20 госпитализированы.

«Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую херню. Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я её на „вы“ просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы ни папы, я их так никогда не называл», — цитирует Галявиева «Дождь».

Мнение психиатра

Врач-психиатр Илья Лазарев увидел в состоянии подозреваемого признаки шизофрении, пишет «Москва 24». Об этом свидетельствует импульсивное поведение Галявиева во время допроса, бредовое осознание и негативизм к матери.

«По тем высказываниям очень это похоже на шизофреническую симптоматику. Именно для шизофрении характерно такое бредовое осознание. Кристаллизация бреда, когда человек к чему-то идет, он говорит, что два месяца назад осознал себя богом и решил вершить судьбы», — полагает врач.

Лазарев также добавил, что к шизофрении может привести наследственная предрасположенность, а провоцирующим фактором нередко становится употребление психоактивных веществ, стресс, несчастная любовь или буллинг в школе.

Окончательные выводы по состоянию здоровья подозреваемого будет делать судебно-медицинская экспертиза.