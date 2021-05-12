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Происшествия

В сети появилось видео допроса казанского стрелка

В интернете опубликовали видео допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани.

Трагедия в школе №175 в Казани.
Трагедия в школе №175 в Казани.
sledcom.ru

Четыре года назад Галявиев окончил это учебное заведение. Его жертвами 11 мая стали восемь человек, более 20 госпитализированы.

«Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую херню. Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я её на „вы“ просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы ни папы, я их так никогда не называл», — цитирует Галявиева «Дождь».

Мнение психиатра

Врач-психиатр Илья Лазарев увидел в состоянии подозреваемого признаки шизофрении, пишет «Москва 24». Об этом свидетельствует импульсивное поведение Галявиева во время допроса, бредовое осознание и негативизм к матери.

«По тем высказываниям очень это похоже на шизофреническую симптоматику. Именно для шизофрении характерно такое бредовое осознание. Кристаллизация бреда, когда человек к чему-то идет, он говорит, что два месяца назад осознал себя богом и решил вершить судьбы», — полагает врач.

Лазарев также добавил, что к шизофрении может привести наследственная предрасположенность, а провоцирующим фактором нередко становится употребление психоактивных веществ, стресс, несчастная любовь или буллинг в школе.

Окончательные выводы по состоянию здоровья подозреваемого будет делать судебно-медицинская экспертиза.

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