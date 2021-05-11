ЧП в казанской школе: во время урока прогремели выстрелы и взрыв. Есть погибшие

В Казани неизвестные ворвались в гимназию и открыли стрельбу, сообщает РИА Новости . По первоначальной информации, во время ЧП один человек погиб, один ранен. Однако впоследствии стали поступать сообщения о семерых погибших. Baza сообщает о девяти погибших.

ЧП произошло утром в школе № 175, пишет «РГ». Выстрелы прогремели во время урока. Дети стали выпрыгивать из окон.

Находившихся в здании детей эвакуируют.

По предварительным данным, после стрельбы в помещении гимназии прогремел взрыв. На место направлены более 20 бригад скорой помощи и сотрудники полиции.



Данные о нападавшем разнятся. По одной информации, это один из учеников, открывший стрельбу по одноклассникам. По другой, их может быть двое, сообщает Пятый канал.

На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан.

Официальных данных пока не поступало. Также сообщается, что нападавший задержан.