СМИ: внук Василия Шукшина хочет по суду отобрать сына у девушки из Барнаула

10-месячного сына уроженки Барнаула Фрейи Зильбер (настоящее имя девушки Анастасия) хочет забрать по суду ее бывший бой-френд Макар Касаткин, сын актрисы Марии Шукшиной и внук писателя Василия Шукшина. Об этом пишет Starhit.ru.

Фрейя рассказала в редакцию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», что что Макар неожиданно решил установить свое отцовство юридически. По словам девушки, до этого ее бывший жених не хотел видеть ребенка. Теперь она боится, что Макар лишит ее родительских прав.

Как говорит Зильбер, она недавно узнала, что Касаткин якобы обращался в органы опеки, а затем неожиданно решил оформить отцовство.

Фрейя также пожаловалась на тяжелые условия, в которых ей приходится жить с сыном. 20-летней молодой женщине даже пришлось переехать из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы снимать квартиру за более низкую цену. Сейчас она вынуждена разрываться между двумя работами: уборщицей и таксистом.

Ранее Фрейя Зильбер признавалась, что у нее уже есть дочь, которую воспитывает бабушка в родном Барнауле. Однако Зильбер не поддерживает связь с родными, поэтому мальчика уехала рожать в столице. Первого ребенка она родила в 14 лет.