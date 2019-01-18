Соцсети «возбудились» от фото миллиардера, стоящего в очереди за бургером

В соцсетях набирает популярность фото основателя Microsoft Билла Гейтса в очереди около закусочной в Сиэтле.

«Когда у тебя почти 100 миллиардов долларов, но ты стоишь в очереди за бургером, картофелем фри и колой», пишут под фото комментаторы.

Билл Гейтс, засунув руки в карманы, стоит в свете неоновой подсветки и смотрит в сторону заведения.

«Именно так ведут себя настоящие богачи, в отличие от подражателей из Белого дома», также пишут пользователи соцсетей.

Нашлись и критики: «Это показывает, что он богат, но глуп. И не из-за того, что он ждет в очереди, а из-за его ужасного выбора пищи».

Комментарии российских пользователей заметно отличаются: в основном люди обращают внимание, что от отечественных богатейших бизнесменов таких поступков вряд ли стоит ожидать: «Вы себе представляете Ротенберга или Дерипаску, или Рогозина, или Медведева без дивизиона охраны и поддержки с воздуха?», «Вот мне нравятся кумиры на западе: Джобс в водолазке, Гейтс в очереди, а наша „элита“ соревнуется, у кого часы/яхта дороже. Самое смешное, что с такими плебейскими мировоззрениями они отчаянно пытаются встроиться в элиту запада. Не получится, господа, мещанские взгляды мешают».

Есть и шутливые комментарии: «На самом деле, он просто думает, взять только бургер с картошкой, или купить всю забегаловку сразу». «Счастливые бургеры также встали в очередь, чтобы попасть внутрь владельцу 100 миллиардов». «А может, Билл Гейтс просто денег хотел разменять?»

Между тем миллиардер всегда был не чужд фастфуда, пишет bfm.ru. В 2011 году Гейтс делал отсылку к гамбургерам в своей речи в Университете Вашингтона: «Я могу понять желание иметь миллионы долларов, это дает определенную свободу. Но, когда вы получаете намного больше этого, должен вам сказать: гамбургер остается тем же самым».