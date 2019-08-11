Стали известны многомиллионные заработки Ивлеевой и Дудя на YouTube

Журналисты подсчитали, сколько за год заработали на YouTube популярные блогеры. Их доходы насчитывают десятки миллионов рублей, пишет «КП».

Настя Ивлеева на собственном шоу заработала 57,7 млн рублей. Доход ей приносят не только рекламные интеграции, но и количество просмотров, за которые YouTube также платит деньги. Также у нее есть Instagram, который, по разным подсчетам, приносит от 10 до 25 млн рублей в год.

Валентин Петухов (Wylsacom) получил доход от своего канала про технику и гаджеты 173 млн рублей.

Журналист Юрий Дудь, автор канала «Вдудь», заработал на нем почти 90 млн рублей.

Юрий Дудь и Настя Ивлеева. Скриншот видеоблога «ВДудь».

В пятерку лидеров также вошла Ида Галич. «Galich Ida, шоу 1−11» принесло создательнице 51 млн рублей.

Блогер Максим Голополосов (Макс +100500), по данным рейтинга Forbes, заработал за год столько же, сколько фигуристка Евгения Медведева: 45,6 млн рублей.

Ранее altapress.ru писал, что в России блогеры и соцсети стали основным каналом влияния при принятии решений о покупке тех или иных предметов роскоши. На них полагается 45% покупателей люкса.