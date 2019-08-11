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Стали известны многомиллионные заработки Ивлеевой и Дудя на YouTube

Журналисты подсчитали, сколько за год заработали на YouTube популярные блогеры. Их доходы насчитывают десятки миллионов рублей, пишет «КП».

Юрий Дудь.
Юрий Дудь.
Скрин с видео на youtube.com.

Настя Ивлеева на собственном шоу заработала 57,7 млн рублей. Доход ей приносят не только рекламные интеграции, но и количество просмотров, за которые YouTube также платит деньги. Также у нее есть Instagram, который, по разным подсчетам, приносит от 10 до 25 млн рублей в год.

Валентин Петухов (Wylsacom) получил доход от своего канала про технику и гаджеты 173 млн рублей.

Журналист Юрий Дудь, автор канала «Вдудь», заработал на нем почти 90 млн рублей.

Юрий Дудь и Настя Ивлеева.
Юрий Дудь и Настя Ивлеева.
Скриншот видеоблога «ВДудь».

В пятерку лидеров также вошла Ида Галич. «Galich Ida, шоу 1−11» принесло создательнице 51 млн рублей.

Блогер Максим Голополосов (Макс +100500), по данным рейтинга Forbes, заработал за год столько же, сколько фигуристка Евгения Медведева: 45,6 млн рублей.

Ранее altapress.ru писал, что в России блогеры и соцсети стали основным каналом влияния при принятии решений о покупке тех или иных предметов роскоши. На них полагается 45% покупателей люкса.

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