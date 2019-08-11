Стали известны многомиллионные заработки Ивлеевой и Дудя на YouTube

Настя Ивлеева на собственном шоу заработала 57,7 млн рублей. Доход ей приносят не только рекламные интеграции, но и количество просмотров, за которые YouTube также платит деньги. Также у нее есть Instagram, который, по разным подсчетам, приносит от 10 до 25 млн рублей в год.
Валентин Петухов (Wylsacom) получил доход от своего канала про технику и гаджеты 173 млн рублей.
Журналист Юрий Дудь, автор канала «Вдудь», заработал на нем почти 90 млн рублей.
В пятерку лидеров также вошла Ида Галич. «Galich Ida, шоу 1−11» принесло создательнице 51 млн рублей.
Блогер Максим Голополосов (Макс +100500), по данным рейтинга Forbes, заработал за год столько же, сколько фигуристка Евгения Медведева: 45,6 млн рублей.
Ранее altapress.ru писал, что в России блогеры и соцсети стали основным каналом влияния при принятии решений о покупке тех или иных предметов роскоши. На них полагается 45% покупателей люкса.