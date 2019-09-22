Стало известно, какие пенсии получают российские звезды

Пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тысяч рублей в месяц.

Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР. Часть денег примадонна отдает на благотворительные цели.

Певица Алена Свиридова рассказала, что получает 41 тысячу рублей. Она объяснила, что высокий размер пособия обусловлен наличием надбавки за звание заслуженной артистки России.

«У меня когда-то стипендия была 40 рублей, а теперь пенсия почти такая же — 41 тысяча», — шутит она.

Пенсия Николая Дроздова составляет 30 тысяч рублей в месяц. Кроме того, телеведущий выступает с лекциями в университете и даже устраивает заграничные поездки для туристов.

«Пенсия у меня около 30 тысяч рублей, а зарплата в университете сейчас даже меньше. Нам вдвоем с женой бы хватило, конечно. Но приходится помогать дочке и двум внукам, потому что там никто не работает», — комментирует Дроздов.

Николай Дроздов. ru.wikipedia.org.

Певица Лолита получает 21 тысячу рублей. «Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7 — 8, но пронесло! Но еще не пробовала жить на эти деньги», — сетует она.

Телеведущая Роза Сябитова получает 14 тысяч рублей.

«Может, кто-то и может прожить на эти деньги, но я привыкла жить дорого, люблю комфорт. Ради этого тружусь с 18 лет, для меня работа — это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают. Или пока из ума не выживу», — поделилась «сваха».

Артист балета Николай Цискаридзе получает от государства чуть более 12 тысяч рублей — это досрочная трудовая пенсия. Ее начисляют артистам балета, исполняющим сольные партии со стажем от 15 лет (у Цискаридзе — 21 год). На текущие расходы он зарабатывает на посту ректора Академии русского балета в Санкт-Петербурге.

По данным НПФ Сбербанка, средний уровень дохода пенсионеров в России составляет 25 тысяч рублей в месяц. В целом по России у пенсионеров на минимальный набор продуктов питания уходит 4 632 рубля в месяц при средней пенсии в 15,4 тысячи рублей.