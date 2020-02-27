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Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов победил в национальном отборе на международный вокальный конкурс «Евровидение».

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

Певец родом из Запорожья (Украина). Живет в Москве. Панайотова многие СМИ называют украинским и российским певцом. В этом году он намерен представить Россию на «Евровидении».

Непосредственное участие в выборе композиции принимал продюсер артиста — Григорий Лепс. Его Панайотов даже называет своим музыкальным отцом, пишет StarHit.

Певец пытался попасть на конкурс с 2005 года. Сейчас Александру Панайотову 35 лет.

Представить Россию могли певица ZIVERT, рейв-группа Little Big или Полина Гагарина, пишет News.ru. В октябре 2019-го певец Дима Билан рассказал, что хочет вновь поучаствовать в конкурсе.

Еще в начале февраля композитор Игорь Крутой оценил шансы Панайотова, как 90-процентные.

65-й международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев. Он занял третье место с песней Scream.

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