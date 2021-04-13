Стало известно, почему Бузова отказалась вести новый «Дом-2»

Телеведущая Ольга Бузова не будет вести шоу «Дом-2» на телеканале «Ю».

Под нее могут сделать отдельную программу на ТНТ.

Несмотря на то, что руководство телеканала не было против, чтобы Ольга периодически снималась у конкурентов (в шоу «Маска» на НТВ или в «Ледниковом периоде» на Первом канале), съемки в обновленном «Доме-2» совсем другое дело.

«Оля — это прямая ассоциация с „Домом-2“ на ТНТ, ведь именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является», — рассказали StarHit осведомленные источники.

Сначала в СМИ появилась информация, что ТНТ выложил крупную сумму, чтобы Ольга не ушла к конкурентам. Но теперь появились данные, что дело вовсе не в крупном гонораре, а в новой передаче, которую могут запустить специальной с Бузовой, пишет News.ru.

Телешоу «Дом-2» перезапустят на канале «Ю» с 19 апреля. Шоу будет называться «Дом-2. Новая любовь».

Авторы шоу хотят показать новые лица — без пластики и уколов красоты, без наращенных волос и замашек эскортниц.

Съемки проходят на всем знакомой Поляне, где все готово к эфирам. Часть команды, работавшей над проектом, осталась прежней, но ее состав сократился.