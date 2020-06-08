Стало известно, сколько зарабатывают российские исполнители на онлайн-концертах

Группа Little Big благодаря своим многочисленным заработкам может не выступать длительное время — исполнители получали по €100 тыс. за каждое выступление.

Сейчас группа снимает дачу в Подмосковье, заработанные деньги позволяют им не выезжать с этой загородной резиденции ближайшие пять лет.

Хорошо заработали и могут протянуть без выступлений в режиме самоизоляции Николай Басков и Григорий Лепс, пишет KP.RU.

Некоторые артисты соглашаются принять участие в корпоративах, которые по каналу Zoom проводят крупные компании. При этом исполнители даже соглашаются на скидку в 30%. <Но востребован в таких мероприятиях только первый эстрадный эшелон.>

За концерты в сети некоторые артисты получают гонорары от банков или других компаний, которым надо освоить рекламный бюджет. Два таких концерта уже дал Дима Билан, выступили дистанционно Сергей Лазарев, «Би-2».

Лепс, по слухам, получил порядка €50 тыс. за онлайн-концерт, пишет News.ru.

Валерия направила свой гонорар за онлайн-выступление на поддержку семей своих музыкантов. Деньги они получили в качестве зарплаты.

Ранее сообщалось, что комментаторы набросились на мужа Валерии из-за видео о «бомбиле». Продюсер Иосиф Пригожин начал перепалку с подписчиками в своем Instagram — комментаторам не понравилось, что он выкладывает шуточные видео и «кичится достатком» в свете его заявлений о безденежье артистов.

На ролике продюсер собирается выехать со двора на большом пикапе., а супруга интересуется куда он отправился. Он заявил, что «поехал бомбить, так как сейчас время такое». Продюсер предложил свою помощь в перевозке мебели. В конце ролика он попросил Валерию не снимать номера дорогого автомобиля.