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Стоп, снято: Светлана Ходченкова приняла участие в «жаркой» фотосессии

Российская актриса Светлана Ходченкова стала звездой августовского номера журнала InStyle.

Светлана Ходченкова на отдыхе на Бали. Январь 2019 года.
Светлана Ходченкова на отдыхе на Бали. Январь 2019 года.
https://www.instagram.com/svetlana_khodchenkova

Также 36-летняя актриса появилась топлес на альтернативной обложке издания.

Автором съемки выступил Эрик Панов.

«Это была очень жаркая фотосессия», — охарактеризовала съемку Светлана.

Как сообщила редакция глянца в интаграм-аккаунте, съемка была вдохновлена картиной Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес», действие которой происходит в пустыне, пишет mail.ru.

Ранее Ходченкова опубликовала в Instagram несколько кадров из своей туристической поездки на Бали. Один из таких снимков актриса превратила в видеоролик, на котором ее тело в купальнике остается неподвижным, зато течет вода, в которой лежит актриса.

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