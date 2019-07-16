Стоп, снято: Светлана Ходченкова приняла участие в «жаркой» фотосессии

Светлана Ходченкова на отдыхе на Бали. Январь 2019 года.

Также 36-летняя актриса появилась топлес на альтернативной обложке издания.

Автором съемки выступил Эрик Панов.

«Это была очень жаркая фотосессия», — охарактеризовала съемку Светлана.

Как сообщила редакция глянца в интаграм-аккаунте, съемка была вдохновлена картиной Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес», действие которой происходит в пустыне, пишет mail.ru.

Ранее Ходченкова опубликовала в Instagram несколько кадров из своей туристической поездки на Бали. Один из таких снимков актриса превратила в видеоролик, на котором ее тело в купальнике остается неподвижным, зато течет вода, в которой лежит актриса.