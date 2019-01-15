Светлана Ходченкова показала красивый и странный ролик в купальнике

Подписчики Светланы отзываются об этом снимке только положительно:
Богиня. Светлана, фантастично прекрасны. Шикарная фотка! Очень красивая. Идеальное фото! Неужели можно быть такой красивой?
Другие снимки Светланы Ходченковой из поездки на Бали:
Уехавшая на Бали звезда отечественного кино Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram несколько кадров из своей туристической поездки. Один из таких снимков актриса превратила в видеоролик, на котором ее тело в купальнике остается неподвижным, зато течет вода, в которой лежит Ходченкова.
Подписчики Светланы отзываются об этом снимке только положительно:
Богиня. Светлана, фантастично прекрасны. Шикарная фотка! Очень красивая. Идеальное фото! Неужели можно быть такой красивой?
Другие снимки Светланы Ходченковой из поездки на Бали:
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