Светлана Ходченкова показала красивый и странный ролик в купальнике

Уехавшая на Бали звезда отечественного кино Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram несколько кадров из своей туристической поездки. Один из таких снимков актриса превратила в видеоролик, на котором ее тело в купальнике остается неподвижным, зато течет вода, в которой лежит Ходченкова.