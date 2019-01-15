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Светлана Ходченкова показала красивый и странный ролик в купальнике

Уехавшая на Бали звезда отечественного кино Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram несколько кадров из своей туристической поездки. Один из таких снимков актриса превратила в видеоролик, на котором ее тело в купальнике остается неподвижным, зато течет вода, в которой лежит Ходченкова.

Светлана Ходченкова на отдыхе на Бали. Январь 2019 года.
Светлана Ходченкова на отдыхе на Бали. Январь 2019 года.
https://www.instagram.com/svetlana_khodchenkova

Подписчики Светланы отзываются об этом снимке только положительно:

Богиня. Светлана, фантастично прекрасны. Шикарная фотка! Очень красивая. Идеальное фото! Неужели можно быть такой красивой?

Другие снимки Светланы Ходченковой из поездки на Бали:

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