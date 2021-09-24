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Супермодель обвинила в неудачной пластике хирургов и рассказала, почему прячется от публики

56-летняя супермодель Линда Евангелиста раскрыла подробности своей затворнической жизни.

Мода. Одежда. Магазин.
Мода. Одежда. Магазин.
СС0

Она рассказала, почему после головокружительной карьеры надолго пропала.

Евангелиста сотрудничала с крупнейшими мировыми брендами, была лицом многих косметических компаний в конце 1980-х и в 1990-е годы. Однако несколько лет назад начала прятаться от публики.

После долгого молчания супермодель рассказала, что с ней случилось, пишет «Росбалт».

«Сегодня я решилась на непростой шаг: рассказать моим поклонникам, почему я не работала и не появлялась на публике последние пять лет. А правда в том, что я лишилась фигуры из-за процедуры, давшей эффект, обратный обещанному», — написала модель в своем Instagram.

После процедуры по откачке жира она набрала еще больше веса, причем ситуацию не смогли исправить даже две корректирующие операции.

Похожая ситуация случилась и с другой знаменитостью. Затворнический образ жизни ведет первая красавица Голливуда и звезда сериала «Твин Пикс» Лара Флинн Бойл.

Ранее британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл поделилась в Instagram фотографиями в откровенном образе.

50-летняя «Черная пантера» сфотографировалась посреди африканской пустыни.

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