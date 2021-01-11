«Черная пантера»: 50-летняя супермодель снялась в откровенном образе на фоне пустыни

50-летняя «Черная пантера» сфотографировалась посреди африканской пустыни.

Публикация набрала больше 137 тыс. лайков, пишет Lenta.ru.

«Красота!», «Ты невероятная, Наоми, вау!», «Выглядишь потрясающе», «У Наоми Кэмпбелл ноги богини», «Королева», — восхитились поклонники супермодели в комментариях под фото.

Супермодель славится своим непокорным нравом. Однажды она напала на оператора американского телеканала NBC News в столице Кубы Гаване. Это не первый случай, когда Кэмпбелл оказывается в центре скандала, связанного с несдержанным поведением. Так, на ругань и побои со стороны манекенщицы жаловались ее водитель и несколько горничных. Однажды модель подралась со своим врачом-наркологом, устроила несколько скандалов в магазинах и напала на полицейских в лондонском аэропорту Хитроу, за что впоследствии была приговорена к 200 часам общественных работ.