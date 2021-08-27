Татьяна Буланова пришла на популярное шоу и рассказала о молодом бойфренде

«Честно признаюсь, раньше я считала, что если мужчина настолько младше женщины, то что-то не то. У меня одна знакомая — умная и достаточно влиятельная женщина, у которой в отношениях приблизительно такая же разница в возрасте. Я ей постоянно говорила: зачем тебе это надо?» — отметила 52-летняя Буланова.
Исполнительница призналась, что она раньше была против отношений c такой существенной разницей в возрасте, но, оказавшись в похожей ситуации, решила, что любви все возрасты покорны. Если мужчина хорошо относится к женщине, то совсем неважно, сколько ему лет, подчеркнула певица.
Татьяна Буланова отдыхает на Мальдивах
«Но он так по-мужски все сделал, что отказывать впоследствии даже не хотелось», — рассказала Буланова.
По ее словам, ее новый бойфренд занимается предпринимательством и работает в сфере общепита, а познакомила их ее подруга.