Татьяна Буланова рассказала об отношениях молодого возлюбленного с ее детьми

В интервью Teleprogramma Буланова поделилась, что возлюбленный заботится о ней и детях. По словам знаменитости, он ухаживал за ее сыном Александром, болевшим ковидом.

Руднев младше певицы на 19 лет. Но, говорит она, он «человек совершенно зрелый».

«К примеры, когда мой старший сын попал в больницу с коронавирусом, я места себе не находила. Потому что за две недели до этого от COVID-19 умер мой близкий друг. Валера звонил Саше в больницу, контролировал его самочувствие», — отметила артистка.

Буланова родила сына Александра от первого мужа, музыканта Николая Тагрина, в 1993 году. Также у нее есть сын 2007 года рождения от футболиста Владислава Радимова.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о молодом бойфренде в популярном шоу.