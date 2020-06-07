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34-летняя теледива Ольга Бузова предстала полуголой со стальным мощным прессом

Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает шокировать своих поклонников новыми образами. Ее подписчики с Instagram давно привыкли к спортивной Бузовой, но такой брутальной и одновременно нежной ее давно не видели.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Недавно звезда опубликовала кадр, на котором позирует в мятном спортивном костюме и черном кроп-топе, демонстрируя плоский живот и стальной пресс с кубиками.

«На спорте, на танцах, на движе», — сопроводила свой пост она коротким сообщением.

Ольга Бузова показала стальной пресс.
Ольга Бузова показала стальной пресс.
www.instagram.com/buzova86/

В комментариях одним из первых фигурой возлюбленной восхитился 27-летний бойфренд Бузовой Давид Манукян, который отметил, что у Ольги потрясающий пресс.

Его мнение разделили и тысячи подписчиков телеведущей: «Какой пресс!», «Фигура — огонь», «Пресс — пушка», «Жарко!», «Бомба», — пишут под фото.

Надо сказать, что несмотря на мощную критику Ольга Бузова остается чрезвычайно востребованной даже в непростых условиях самоизоляции. Она снимает множество коротких видео, которые жутко популярны в Сети.

Чем она запомнилась на Алтае

В Алтайском крае Бузова в прошлом году была дважды — сначала летом она приезжала на Яровое, осенью — с концертом в Барнаул.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

В спорткомплексе «Темп» она пела, поправляла колготки и активно рекламировала свой мерч.

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