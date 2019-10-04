Пела, поправляла колготки, рекламировала мерч. Концерт Бузовой в Барнауле глазами ее не фанатов

3 октября в спорткомплексе «Темп» прошел первый в истории Барнаула концерт Ольги Бузовой. Три месяца назад исполнительница уже была на Алтае, тогда на ее выступление в Яровом собралось около 3 тыс. человек. Побить этот рекорд, по нашим наблюдениям, не удалось. Среди толп фанатеющих по Бузовой школьников затесались и корреспонденты altapress.ru. Мы решили посмотреть на певицу совсем не влюбленным взглядом, чтобы понять, в чем же ее невероятный секрет успеха.

Что происходило перед концертом?

На концерт Ольги Бузовой мы отправились с нашим фотокорреспондентом Дмитрием Лямзиным. Новость о том, что ему предстоит увидеть и услышать самую популярную певицу России, он встретил без энтузиазма. Песня «Танцуй под Бузову», которую мы включали несколько раз, настроение ему не подняла. Дима был сердит и воспринимал это редакционное задание как неизбежную кару.

В день концерта он отправил сообщение своей дочери, мол я иду на Бузову. Думал, хоть она его поддержит. 16-летний подросток ответил: «Папа, я тебе сочувствую».

У манежа «Темп» мы встретились за полчаса до начала шоу. Все подъезды к спорткомплексу в это время уже были заполнены автомобилями, на повороте с улицы Попова даже образовалась пробка. Люди бросали машины где придется и шли пешком.

Внутрь зала можно было зайти с двух входов. Очереди в каждый из них увеличивались прямо на глазах. Женщина, пришедшая на концерт со своей дочерью, и вставшая за нами, верно отметила: «Надо было с утра занимать очередь, как за новым айфоном».

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

В какой-то момент в толпе началась потасовка: оказалось, что с электронными билетами люди пройти не смогут. Надо их срочно менять на обычные. Люди ломанулись сначала в одну сторону, затем — в другую. Пока происходила эта неразбериха — все остальные быстро вошли в зал.

Концерт Бузовой проходил на одной половине поля, посередине которого висела большая серая ширма. Оставшаяся часть как будто жила другой жизнью — здесь стояли футбольные ворота, было тихо.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

Тут же располагались два лотка, один — с едой и напитками, другой — с футболками от Бузовой-дизайнера. Ничего особенного — однотонный цвет, простая ткань, на груди хэштеги #лайкер, #неправильная, #buzovateam и другие.

Все — по 2 тыс. рублей. Люди подходили, спрашивали размеры, но особо не покупали. «Зря вы так делаете. После концерта ничего не останется», — заверял продавец.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

Как люди встречали Бузову?

Ближе к 19:00 у сцены уже стояла огромная толпа. Поклонники Бузовой, чтобы занять самые коронные места у ограждения, пришли в «Темп» за два часа до начала концерта.

А вот фан-зона, располагавшаяся перед самой сценой, заполнялась плохо. Как, впрочем, и боковые трибуны — здесь еще были свободные места.

Аудитория у Бузовой оказалась преимущественно подростковая. Некоторым девчонкам на вид 13−16 лет, не больше. Понять это можно было, постояв в ними в очереди в гардероб. Школьницы бойко рассказывали друг другу сколько еще «домашки» сегодня предстоит им сделать.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

Уже во время выступления Ольга с любовью называла своих фанатов «девчулечки мои».

Эти «девчулечки» и правда были какие-то умилительные. То и дело детскими голосами они начинали кричать «Оля, выходи!» или запевали отрывки из ее песен. Ждать своего кумира в нетерпении им пришлось около получаса.

Как проходило выступление?

Пару раз «море» фанатов то и дело вскипало: в один из таких моментов заставка на огромном экране начала мигать, а музыка, игравшая фоном, стала громче. Люди подумали, что ну вот, наконец…

Через пару минут свет в зале полностью потух, а когда сцена осветилась огнями, на ней уже стояла Ольга Бузова в бежевом полупрозрачном комбинезоне.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

Сначала она исполнила несколько песен, затем вновь пропала со сцены, вернувшись уже в экстравагантном платье со шлейфом из перьев.

Еще одна композиция — и тут Бузова решила поговорить «с народом». Разговор, как ни странно, начался с темы погоды.

«Мне тут рассказали, что я привезла вам хорошую погоду, — обратилась она к публике. — Можно я ее заберу с собой в Омск, а потом в Москву?»

Публика начала просить Бузову остаться. «А что же мне тут делать, если только замуж выйду за настоящего сибирского мужчину», — заявила Бузова.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

Тут же около сцены в фан-зоне нарисовался потенциальный жених. Как выяснилось, резвого парня зовут Денис и приехал он из Бийска. Ольга такому знакомству обрадовалась, заявив, что имя парня — на ее любимую букву «Д».

«А что это за девушка рядом с тобой, — поинтересовалась почти жительница Барнаула Бузова. — Имей в виду, что я отменила моду на разводы».

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

Денис оказался настойчивый. Про молодую особу рядом с собой он заявил, что это его племянница и продолжил набиваться в женихи.

Ольга, немного пококетничав, сказала, что на концерт он пришел без цветов и видимо не способен на серьезные поступки. На этом их совсем непродолжительный роман и закончился.

Затем Бузова решила поучить своих поклонниц жизни.

«Девчули мои. Если ваши парни лайкают других баб, вы это самое, себе тоже ни в чем не отказывайте», — глубокомысленно заявила она и сама же рассмеялась.

Не обошлось и без рекламы со сцены: «Вы знаете, я ведь не с пустыми руками приехала, а с подарочками. Вы можете купить фирменные футболки. Вот вы, молодой человек, обязательно должны купить своей девушки футболку с хэштегом «стерва».

Как барнаульцы передали привет Урганту?

Где-то в середине концерта Ольга предложила публике записать видеообращение для своего друга Тимура Батрутдинова. Она рассказала: Тимур сейчас в студии Первого канала у Ивана Урганта. «А я вот уже 11 дней в концертном туре. Надо бы ему показать, кто в доме хозяин», — заявила певица.

Взяв в руки телефон, она минуту настраивалась — развивающиеся волосы то и дело лезли в лицо, а потом начала писать обращение, повернувшись к залу. В этот момент публика дружно кричала «Оля! Оля!»

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

Когда Бузова попросила передать привет и Ивану Урганту, фаны все равно продолжили скандировать ее имя.

Чем нас покорила певица?

Ничего экстраординарного от шоу Бузовой мы не ждали. Понятно, что вокалом Ольга не блещет. Благо «в живую» она и не пела.

Ее танцевальные таланты тоже показались нам не сильно впечатляющими. Может, мы судим ее слишком строго, но выглядела Бузова как-то угловато.

Единственное, чего Бузовой не занимать, так это непосредственности. Она даже в своей глупости и то естественна. Этим, скорее всего, она и подкупает неокрепшие сердца молодой публики.

Ну разве какая другая артистка будет со сцены признаваться, что у нее колготки зацепились за стразу и просить ее отпустить, чтоб все поправить?

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

А Бузова это сделала с такой улыбкой, что фанаты были в восторге.

Чем закончился концерт?

Выступление продлилось около двух часов. В завершении певица вместе со своей подтанцовкой поблагодарила зрителей и удалилась в подтрибунное помещение «Темпа».

Несколько десятков фанатов еще стояли у ограждений, в ожидании — а вдруг Оля выйдет еще раз. Но этого не произошло.

Вернуться в Барнаул звезда пообещала в скором времени уже с новой программой.