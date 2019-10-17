Телеведущая Ксения Бородина кардинально сменила образ

Телеведущая Ксения Бородина часто экспериментирует с образом, но такой она еще не была.

«Муж! У тебя сегодня новая женщина», — подписала фото 36-летняя телеведущая.

«Ксения шикарна», «Вауууу, супер», «Ох, крутая», «Офигенная прическа, офигенный лук, Ксюша — мой пример», «Шикарная бомбо секси-мекси», «Мужу повезло», «Бомба!», — обсуждают друзья и поклонники Ксению.

Супруг отреагировал коротким «ого».

Совсем недавно Ксения Бородина буквально «раскатала» известного российского бизнесмена Павла Грудинина в соцсетях.

«Сейчас Павел Грудинин ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то — судится, пытается лишить ее инвалидности!» — возмутилась Бородина.

Телеведущая напомнила, что вся страна наблюдала в ток-шоу Андрея Малахова, как он «обманывал свою жену с молодой». По словам Бородиной, это «запредельная по своей циничности история».